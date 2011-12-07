Петербурженка столкнула с горки чужого ребёнка

Девятилетний мальчик поссорился с другим ребёнком на площадке. После инцидента его госпитализировали.

В воскресенье, 18 сентября, женщина столкнула с горки чужого ребёнка на Юнтоловском проспекте. Об этом сообщило издание Spb.aif.ru.

Как пояснила мать пострадавшего девятилетнего мальчика, её сын повздорил с другим ребёнком во время игры на площадке. После этого незнакомая женщина силой толкнула его с горки.

Школьник был госпитализирован с ссадинами на лице и ушибом правой коленки. Правохранители проводят проверку по факту инцидента.

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура подала в суд на петербуржца, который не пускает домой свою 88-летнюю мать.

Фото: Pxhere