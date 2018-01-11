Прокуратура подала в суд на петербуржца, который не пускает домой свою 88-летнюю мать

Пенсионерка с инвалидностью вынуждена проживать в съёмной квартире, хотя имеет право на жильё, которое занял её сын.

Житель Выборгского района Петербурга не пускает в квартиру на проспекте Тореза свою 88-летнюю мать-инвалида, несмотря на то, что жильё принадлежит ей. Поведением мужчины заинтересовалась прокуратура. Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, в суд был подан иск для восстановления справедливости.

Пожилая женщина не может попасть домой, поскольку её сын сменил дверные замки. Она вынуждена снимать квартиру, за которую она может расплатиться только своей пенсией за неимением другого источника дохода.

Суд рассмотрит иск о вселении пенсионерки в законно принадлежащее ей жильё, и принятии мер в отношении её ближайшего родственника, который "захватил" квартиру.

Ранее мы сообщили о том, что пенсионерка получила 50 тысяч рублей за падение глыбы льда.

Фото: Piter.TV