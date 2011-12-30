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Пенсионерка получила 50 тысяч рублей за падение глыбы льда
Сегодня, 10:49
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Пенсионерка получила 50 тысяч рублей за падение глыбы льда

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Интересы петербурженки представлял прокурор.

С ТСЖ "Крылова-1" взыскали 50 тысяч рублей компенсации морального вреда за падение ледяной глыбы с крыши жилого дома. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

В результате падения наледи с дома №24/1 на Садовой улице пострадала пенсионерка. Удалось установить, что УК несвоевременно очищала кровлю.

Чтобы защитить права пожилой женщины, прокурор подал иск в суд. Его заявление было удовлетворено. 

Ранее Piter.tv рассказывал, как Петербург перенес плохую зимнюю уборку. 

Фото: Piter.tv

Теги: жкс, наледь, падение глыбы, уборка кровли
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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