Пенсионерка получила 50 тысяч рублей за падение глыбы льда

С ТСЖ "Крылова-1" взыскали 50 тысяч рублей компенсации морального вреда за падение ледяной глыбы с крыши жилого дома. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.
В результате падения наледи с дома №24/1 на Садовой улице пострадала пенсионерка. Удалось установить, что УК несвоевременно очищала кровлю.
Чтобы защитить права пожилой женщины, прокурор подал иск в суд. Его заявление было удовлетворено.
Ранее Piter.tv рассказывал, как Петербург перенес плохую зимнюю уборку.
Фото: Piter.tv
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