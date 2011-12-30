Пенсионерка получила 50 тысяч рублей за падение глыбы льда

Интересы петербурженки представлял прокурор.

С ТСЖ "Крылова-1" взыскали 50 тысяч рублей компенсации морального вреда за падение ледяной глыбы с крыши жилого дома. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

В результате падения наледи с дома №24/1 на Садовой улице пострадала пенсионерка. Удалось установить, что УК несвоевременно очищала кровлю.

Чтобы защитить права пожилой женщины, прокурор подал иск в суд. Его заявление было удовлетворено.

Ранее Piter.tv рассказывал, как Петербург перенес плохую зимнюю уборку.

Фото: Piter.tv