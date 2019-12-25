Именно ее накануне пытался "отмазать" взяткой полиции супруг.

Петербурженка стала фигурантом уголовного дела за пощечину сотруднице полиции. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, 39-летняя женщина ударила участковую при задержании за мелкое хулиганство в конце августа.

Отмечается, что участковая продолжила несения службы после визита к медикам, а злоумышленницу поместили под подписку о невыезде. Супруг петербурженки также попал в поле зрения полиции, попытавшись дать правоохранителю взятку в 250 тысяч рублей: мужчина пытался освободить жену и договориться с полицейским о непривлечении женщины к уголовной ответственности. Попытку дачи взятки пресекли, на счету семейной пары появилось еще одно уголовное дело.

Ранее мы писали, что в Петербурге сократят 50 сотрудников полиции.

Фото: Piter.TV