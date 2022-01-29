Петербурженка смогла добиться тишины в собственной квартире через суд

Известно, что 63-летний сосед женщины, бывший работник радиозавода, который на пенсии увлекся изобретательством, использовал в своей квартире устройство, издающее высокочастотные волны.

Жительница Петербурга, 57-ми лет наконец-то обрела покой и тишину в своей квартире благодаря вмешательству судебных приставов, информирует пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) РФ по Петербургу.

Известно, что 63-летний сосед женщины, бывший работник радиозавода, который на пенсии увлекся изобретательством, использовал в своей квартире устройство, издающее высокочастотные волны. Это вызывало недовольство соседки, и она обратилась в суд.

Калининский районный суд принял решение в пользу истицы и обязал пенсионера прекратить использование устройства. Пенсионер подчинился решению суда и прекратил свои эксперименты, что подтвердила соседка.

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Фото: Piter.TV