Женщина с 4-летним ребёнком упала в Малую Неву

Женщину с ребёнком достали из воды прохожие.

Во вторник, 3 января, 25-летняя гражданка Узбекистана оказалась в Малой Неве с 4-летним сыном в руках. Женщину с ребёнком достали из воды прохожие. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел около 23 часов у дома № 58 на набережной Макарова. Пострадавших с переохлаждением госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Ранее семь рыбаков едва не уплыли на льдине в Финском заливе. Семь человек не смогли самостоятельно выбраться на берег.

Фото: Piter.tv

