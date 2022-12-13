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Женщина с 4-летним ребёнком упала в Малую Неву
Сегодня, 11:15
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Женщина с 4-летним ребёнком упала в Малую Неву

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Женщину с ребёнком достали из воды прохожие.

Во вторник, 3 января, 25-летняя гражданка Узбекистана оказалась в Малой Неве с 4-летним сыном в руках. Женщину с ребёнком достали из воды прохожие. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на правоохранительные органы. 

Инцидент произошел около 23 часов у дома № 58 на набережной Макарова. Пострадавших с переохлаждением госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Ранее семь рыбаков едва не уплыли на льдине в Финском заливе. Семь человек не смогли самостоятельно выбраться на берег.

Фото: Piter.tv
 

Теги: зима, малая нева, падение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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