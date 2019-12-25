Петербурженка рассказала, как отбилась от извращенца в метро

При задержании мужчина кричал, что девушка напала на него сама и после этого оклеветала.

Накануне студентка РГПУ имени Герцена стала жертвой домогательств в петербургском метро. По её словам, при подъёме на эскалаторе к ней под юбку залез мужчина. При этом всё происходящее он снимал на камеру.

В беседе с "Невскими Новостями" пострадавшая рассказала, что почувствовала, как кто-то дотронулся до её ног (подумала, что случайно коснулся ребйнок), а обернувшись, увидела мужчину. От шока девушка ударила извращенца и сломала ему очки. После этого потерпевшая схватила мужчину и потребовала удалить видео, пригрозив полицией. Извращенец попытался скрыться, но петербурженка не дала ему это сделать. Она преследовала его и по пути звонила в полицию. До этого она просила сотрудников метро помочь ей, но ей отказали, объяснив, что им нельзя покидать своё рабочее место. Адвокат Мария Меренкова в свою очередь отметила, что сотрудники метро должны были, как минимум, вызвать транспортную полицию.

При задержании мужчина кричал, что девушка напала на него сама и после этого оклеветала. Пострадавшая написала заявление на обидчика.

Фото: Невские Новости