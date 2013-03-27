Петербурженка проведет три года в колонии-поселении за убийство новорожденной дочки

На допросе подозреваемая давала ложные показания.

Куйбышевский районный суд Петербурга вынес приговор петербурженке, обвиняемой в убийстве новорожденной. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, утром 22 ноября 2022 года женщина выбросила своего ребенка из окна во двор дома по улице Достоевского. На допросе подозреваемая давала ложные показания. Она говорила, что родила мёртвую девочку, но затем призналась, что та была живой.

Процесс проходил в закрытом режиме. Суд назначил ей три года лишения свободы. Наказание она будет отбывать в колонии-поселении. Фигурантка уголовного дела вину признала, но не раскаялась, подчеркнули "Невские Новости".

Фото: Piter.tv