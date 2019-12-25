Петербурженка проведет больше года в колонии за фиктивную прописку мигрантов

В Петербурге осудили местную жительницу Наталью Андрееву, признанную виновной в фиктивной постановке иностранцев на учет. Об этом рассказали в пресс-службе городской прокуратуры.
Установлено, что в декабре 2019 года Андреева предоставила в орган миграционного учета через МФЦ уведомления, согласно которым в ее квартиру на Турбинной улице прибывают 19 выходцев из стран СНГ. При этом горожанка не собиралась предоставлять иностранцам им жилье для проживания.
Женщина проведет год, два месяца и 10 суток в колонии общего режима.
Ранее мы рассказывали, что в Петроградском районе обнаружили 10 "резиновых" квартир.
Фото: Piter.TV
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