Петербурженка прошла пешком всю синюю ветку метрополитена

На преодоление пути от Парнаса до Купчино ушло почти 9 часов.

Молодая девушка из Петербурга решила пройти от конечной до конечной станции синей ветки метрополитена. Маршрут длился 8 часов 51 минуту. Расстояние от Парнаса до Купчино составило 32,9 километров. За такое длительное и утомительное путешествие потратилось 2234 калории. Эту информацию девушка предоставила сайту "Picabu".

Старт случился около станции метро "Парнас" в 8 часов 50 минут утра. В 17 часов 37 минут путешественница уже была у метро "Купчино".

"Дойдя до Проспекта Просвещения была сильная мысль "а может к черту все, поеду домой. Ну ладно, дойду хотя бы до Озерков", потом таких мыслей не было", - делится своими впечатлениями девушка.

В планах у петербурженки пройти все ветки Северной столицы от начала до конца. Следующая цель: путь от "Девяткино" до "Проспекта ветеранов".

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Фото: pixabay