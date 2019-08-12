Петербурженка продала квартиру по указке телефонных аферистов и осталась ни с чем

Суд решил, что сделка была честной.

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга отказал 65-летней местной жительнице в требовании признать недействительным договор купли-продажи ее квартиры. Суд установил, что покупатель действовал добросовестно и не был связан с мошенниками, из-за которых истец продала жилье, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Решение первой инстанции было подтверждено апелляционным судом и вступило в силу. В ходе разбирательства суд изучил документы, опросил свидетелей и указал, что заблуждение истца о мнимости сделки не является основанием для ее отмены. Покупательница признана добросовестным участником сделки. По данным суда, в январе 2024 года женщину обманули неизвестные, представлявшиеся сотрудниками оператора связи и ЦБ. Они убедили ее перевести на указанные счета ₽1 млн, состоявший из личных средств и кредитов. Позднее она продала свою квартиру за ₽9 млн и почти всю сумму также отправила мошенникам, после чего покинула жилье.

В феврале 2024 года знакомые Наталии обнаружили в квартире людей, проводивших ремонт. После этого было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении неустановленных лиц. При обращении в суд Наталия утверждала, что покупательница действовала недобросовестно. Однако суд установил, что Анна оформила банковский кредит, выполнила оплату, приняла квартиру по акту и приступила к ремонту. Получение денег продавцом подтверждается ее распиской.

Суд также указал, что агент по недвижимости, нанятый Наталией за ₽700 тыс., не связан с покупательницей и мошенниками. Оснований считать сделку незаконной не выявлено.

Фото: Piter.TV