В Шушарах задержали женщину, которая присвоила забытую в банкомате карту

Злоумышленница сняла со счета и потратила почти 7800 рублей.

В поселке Шушары задержали 29-летнюю местную жительницу, которая присвоила себе забытую в банкомате карту 79-летнего мужчины. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

В апреле текущего года в полицию поступило заявление в полицию о краже с карты, принадлежащей пенсионеру, почти 7800 рублей. Спустя некоторое время правоохранителям удалось выяснить, кто виновен в хищении денег.

Оказалось, что женщина обнаружила оставленную в банкомате банковскую карту и решила ее использовать для покупок в различных магазинах. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее мы писали, что в Петербурге пенсионерка заплатила 200 тысяч за снятие порчи.

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