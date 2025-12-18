Петербурженка лишилась руки из-за нападения дикого слона на Шри-Ланке

В результате трагического инцидента на Шри-Ланке туристка из Петербурга получила тяжелые травмы, которые привели к ампутации руки.
По имеющейся информации, девушка путешествовала по острову самостоятельно, воспользовавшись услугами местного такси — тук-тука. Во время поездки моторикша заглох, и в этот момент из леса выбежал дикий слон, который напал на пассажирку.
Врачи диагностировали у пострадавшей компрессионный перелом позвоночника и многочисленные гематомы. После длительного курса лечения и реабилитации петербурженке удалось вернуться домой.
Отмечается, что девушка путешествовала без туроператора, однако предусмотрительно оформила страховку, которая покрыла значительную часть расходов на дорогостоящее лечение за границей.
Ранее мы сообщили о том, что подросток из Ломоносова разбил голову кирпичом школьнице в заброшке.
Фото: Freepik (kroshka__nastya)
