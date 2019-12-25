Подросток из Ломоносова разбил голову кирпичом школьнице в заброшке

В Петербурге несовершеннолетний сбросил кирпич на голову знакомой школьнице. Как сообщает 78.ru, инцидент случился 19 апреля в заброшенном здании на Угольной улице. 16-летняя девочка спускалась по лестнице, когда ее знакомый, находившийся этажом выше, без предупреждения сбросил на нее кирпич, который опал девушке прямо в голову.

Несмотря на травму, школьница смогла самостоятельно добраться до дома и сообщить о произошедшем родителям. Врачи, осмотревшие пострадавшую, диагностировали у нее сотрясение мозга.

По данным СМИ, молодой человек, совершивший нападение, уже состоит на учете в правоохранительных органах. С марта 2025 года он является фигурантом уголовного дела о краже.

Фото: Piter.TV