Петербурженка помогла городским службам выявить незаконную свалку в Ольгино

Самосвалы сбрасывали отходы недалеко от северной ТЭЦ.

Петербурженка помогла городской экологической службе выявить несанкционированную свалку в поселке Ольгино. Как рассказали в пресс-службе комитета по природопользованию, 28 апреля женщина заметила самосвалы, сбрасывающие отходы недалеко от северной ТЭЦ, и позвонила в дежурную эко-службу.

Инспекторы оперативно выехали на место совместно с полицией и пресекли незаконный сброс отходов в неположенном месте. С поличным был пойман один не успевший разгрузиться автомобиль и бульдозер, два сбросивших мусор автомобиля изъяли полицейские. Водители мусорных машин стали фигурантами административных дел, ведется расследование.

Отмечается, что автомобилистам придется вывезти сброшенные отходы на грамотную утилизацию, а замусоренная площадь составила уже несколько гектаров.

Огромная гора старых покрышек выросла в Приморском районе Петербурга.

Фото: пресс-служба комитета по природопользованию