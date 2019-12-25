Петербурженка получит 200 тыс. рублей за то, что во время движения выпала из автобуса

Водитель нарушил ПДД и не закрыл дверь.

Петербурженка выпала через открытую дверь из салона автобуса во время движения. Женщина обратилась с иском к ООО "Такси" в суд, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Екатерина Сокурова попросила взыскать с организации 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Инцидент случился 24 мая 2018-го года. Водитель автобуса не закрыл дверь в пассажирском салоне и начал движение. Это привело к тому, что женщина выпала на тротуар. Она получила закрытый неосложненный оскольчатый перелом тела 1-го поясничного позвонка.

Суд взыскал в пользу Сокуровой 200 тыс. рублей.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что перевозчик заплатит компенсацию женщине, которая пострадала из-за лихой езды водителя маршрутки.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: Piter.TV