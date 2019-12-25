Петербургский перевозчик выплатит компенсацию пострадавшему от лихой езды в маршрутке пассажиру

Извиняться водитель не стал.

Женщина, пострадавшая из-за лихой езды водителя маршрутки, обратилась суд. Женщина упала и получила травму, когда водитель слишком резко начал движение. Вместо извинений она получила оскорбления в ее адрес, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Каринэ Арутюнян обратилась в суд с иском к ООО "Пальмира" о компенсации морального вреда в размере 100 000 рублей. Она рассказала свою историю, которая произошла с ней 14 августа 2019-го года в маршрутке К-171А в Московском районе. Водитель не стал дожидаться, пока пассажир сядет, и начал движение. Это привело к тому, что женщина упала и ударилась грудной клеткой о поручень. Долгое время истица проходила лечение.

Суд взыскал в пользу Арутюнян компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. рублей и штраф в размере 10 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV