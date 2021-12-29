В подъезде дома на Будапештской улице найдена избитая петербурженка

На данный момент женщина находится в коме.

Как стало известно Piter.TV, в пятницу, 7 января, в подъезде дома № 51 по Будапештской улице полицейские нашли избитую 45-летнюю петербурженку.

Известно, что в полицию обратился местный житель. Он рассказал, что в подъезд пытается попасть пьяный мужчина. Он вел себя агрессивно, кидался на прохожих. На место тут же прибыли сотрудники полиции, которые и нашли женщину.

Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом височной кости. На данный момент женщина находится в коме. Полиция выясняет обстоятельства инцидента.

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Фото: Piter.TV