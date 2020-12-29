Петербурженка получила ножевое ранение во время пьяной ссоры с сожителем

Женщину увезли в больницу с колото-резаным ранением грудной клетки с повреждением легкого.

В пятницу, 1 января, в полицию Петербурга через службу "112" поступила информация, что в квартире на Бестужевской улице ранили женщину. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Потерпевшая получила ножевое ранение во время ссоры, возникшей после распития спиртных напитков с сожителем. Мужчина схватил нож и ударил им женщину в бок. Петербурженку доставили в городскому больницу №3 с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки с повреждением легкого.

Подозреваемого задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Мужчину поместили в изолятор временного содержания.

Ранее мы писали, что рецидивистка воткнула нож в грудь сожителя в квартире в Колпино.

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