Рецидивистка воткнула нож в грудь сожителя в квартире в Колпино

Женщина сама обратилась в полицию.

Вечером 1 января в полицию позвонила жительница Колпино и заявила, что в квартире дома №4 на улице Металлургов умер ее сожитель. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

На месте происшествия нашли труп 49-летнего мужчины с проникающим ножевым ранением в области груди. Из квартиры было изъято два ножа, следы пальцев рук, смывы и одежда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

По подозрению в совершении преступления задержали заявительницу. Оказалось, что она находилась в розыске как скрывавшаяся от следствия, дознания и суда. Кроме того, женщина была судима за "Убийство" и "Угрозу убийством или причинение тяжкого вреда здоровью".

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Фото: Piter.TV