Пакет с человеческими костями нашли в старом доме в центре Петербурга

Кости направили в морг для экспертизы.

В центре Петербурга обнаружили в старом доме мешок с человеческими костями. Об этом Piter.tv сообщает источник в правоохранительных органах.

Пакет нашли в помойке в доме № 45 на Курляндской улице. Страшную находку обнаружил человек без определенного места жительства. Позже к месту инцидента прибыли сотрудники полиции.

Уточняется, что кости отправили на экспертизу. Детали произошедшего в настоящий момент выясняются.

Ранее мы сообщали о том, что расчленитель с улицы Дыбенко получил 8,5 лет в колонии за убийство.

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