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Пакет с человеческими костями нашли в старом доме в центре Петербурга
Сегодня, 14:36
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IRINA_CHALKINA

Пакет с человеческими костями нашли в старом доме в центре Петербурга

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Кости направили в морг для экспертизы.

В центре Петербурга обнаружили в старом доме мешок с человеческими костями. Об этом Piter.tv сообщает источник в правоохранительных органах. 

Пакет нашли в помойке в доме № 45 на Курляндской улице.  Страшную находку обнаружил человек без определенного места жительства. Позже к месту инцидента прибыли сотрудники полиции.

Уточняется, что кости отправили на экспертизу. Детали произошедшего в настоящий момент выясняются.

Ранее мы сообщали о том, что расчленитель с улицы Дыбенко получил 8,5 лет в колонии за убийство.

Фото: pixabay

Теги: курляндская улица, пакет с человеческими костями, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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