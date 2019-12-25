ЖКС выплатила петербурженке более 250 тыс. рублей за залив квартиры

Было установлено, что в случившемся виновата коммунальная служба.

Жительница Красногвардейского района получила компенсацию за залив квартиры по вине коммунальной службы. Квартира пострадала при аварии, сообщила пресс-служба ФССП по Петербургу.

ЖКС №2 Красногвардейского района выплатили 261 тыс. рублей жительницы проспекта Ударников. В такую сумму оценивается восстановительный ремонт комнаты, компенсацию морального вреда, штраф. Оценка ущерба и расходы по оплате услуг представителя обошлись потерпевшей в более 250 тыс. рублей.

Судебные приставы взыскали сумму с расчетного счета ответственного лица в банке.

Накануне власти Петербурга не захотели снижать максимальный тариф ЖКХ для горожан.

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