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ЖКС выплатила петербурженке более 250 тыс. рублей за залив квартиры
Сегодня, 9:31
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nadezhda_sib

ЖКС выплатила петербурженке более 250 тыс. рублей за залив квартиры

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Было установлено, что в случившемся виновата коммунальная служба.

Жительница Красногвардейского района получила компенсацию за залив квартиры по вине коммунальной службы. Квартира пострадала при аварии, сообщила пресс-служба ФССП по Петербургу.

ЖКС №2 Красногвардейского района выплатили 261 тыс. рублей жительницы проспекта Ударников. В такую сумму оценивается восстановительный ремонт комнаты, компенсацию морального вреда, штраф. Оценка ущерба и расходы по оплате услуг представителя обошлись потерпевшей в более 250 тыс. рублей. 

Судебные приставы взыскали сумму с расчетного счета ответственного лица в банке. 

Накануне власти Петербурга не захотели снижать максимальный тариф ЖКХ для горожан. 

Фото: pixabay.com

 

Теги: залив квартиры, компенсация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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