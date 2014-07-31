Петербурженка получила 250 тысяч рублей из-за падения на тротуаре зимой

Петербургский суд прекратил дело о падении петербурженки на тротуаре из-за наледи. Теперь она получит 250 тысяч рублей компенсации.

Красногвардейский районный суд Петербурга прекратил производство по иску прокурора района в защиту петербурженки к АО "Автопарк №7 Спецтранс" о компенсации морального вреда. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, в декабре прошлого года женщина поскользнулась и упала на тротуаре у дома на проспекте Энергетиков. Падение женщины произошло вследствие ненадлежащей уборки тротуара от наледи АО "Автопарк № 7 Спецтранс".

По итогу заседания было предъявлено мировое соглашение. Сумма заявленных требований была обозначена в 500 000 рублей, сошлись на 250 000 рублей.

Суд соглашение утвердил, а дело закрыли.

Ранее сообщалось, что суд Петербурга взыскал 200 тысяч рублей морального вреда в пользу упавшей на льду у дома женщины.

ВИдео: Объединенная пресс-служба судов Петербурга