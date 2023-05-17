Петербурженка, покусавшая полицейского, получила условный срок

Женщина полностью признала вину.

Пушкинский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении петербурженки за применение насилия в отношении представителя власти. Подробности дела рассказала объединённая пресс-служба городских судов.

В ночь на 10 июля женщину доставили в отделение полиции за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Петербурженка всячески пыталась вырваться, пинала ногами дверь, нецензурно выражалась и даже била себя кроссовками, чтобы привлечь внимание. Также она не менее восьми раз ударила руками по голове помощника оперативного дежурного и укусила его за плечо.

Женщина полностью признала вину. Суд приговорил её к шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, а также взыскал в пользу потерпевшего 15 тысяч рублей.

В июле на Васильевском острове девушка ударила возлюбленного битой и укусила за сосок.

Фото: Piter.tv