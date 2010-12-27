Жительница Петербурга погибла в пожаре во Всеволожском районе

Она топила баню в деревянном доме.

В понедельник, 22 июля в 1:40 в деревне Ексолово Всеволожского района Ленобласти во время пожара погибла 39-летняя жительница Петербурга. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Огонь охватил 80 кв. метров двухэтажного деревянного дома. Пожарные ликвидировали возгорание в 2:47.

На пепелище обнаружили обгоревшее тело, оно лежал справа от входа. По словам 43-летнего мужа погибшей, женщина топила баню.

Подробности происшествия уточняются.

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Фото: Pixabay