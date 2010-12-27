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Жительница Петербурга погибла в пожаре во Всеволожском районе
Сегодня, 12:27
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Cherepanov

Жительница Петербурга погибла в пожаре во Всеволожском районе

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Она топила баню в деревянном доме.

В понедельник, 22 июля в 1:40 в деревне Ексолово Всеволожского района Ленобласти во время пожара погибла 39-летняя жительница Петербурга. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Огонь охватил 80 кв. метров двухэтажного деревянного дома. Пожарные ликвидировали возгорание в 2:47.

На пепелище обнаружили обгоревшее тело, оно лежал справа от входа. По словам 43-летнего мужа погибшей, женщина топила баню.

Подробности происшествия уточняются.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Автово психопат расстрелял соседа из самопального револьвера.

Фото: Pixabay

Теги: в пожаре погибла женщина, всеволожский район, происшествие спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области, Происшествия,

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