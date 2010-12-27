В Автово психопат расстрелял соседа из самопального револьвера

Убийцу перевели из психбольницы на амбулаторное лечение в 2004 году.

В понедельник, 22 июля в парадной дома №25 на ул. Зайцева в Кировском районе Петербурга психопат расстрелял соседа из сигнального револьвера "Байкал", переделанного для стрельбы боевыми патронами. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Полицию вызвали в 6:31, на место прибыли наряды ОВО и патрульной службы. Стрельбу открыл 39-летний мужчина, которого в 2004 году перевели из психбольницы на амбулаторное лечение. Он трижды выстрелил в своего 46-летнего соседа, которого доставили в Городскую больницу №26 с ранениями грудной клетки и брюшной полости. Около 20:00 он скончался от полученных травм.

Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство". Владелец незарегистрированного оружия уже был арестован по ней летом 1996 года. Осенью 1997 его освободили от уголовной ответственности.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что во Мге трехлетнюю девочку избили молоткомю

Фото: Pixabay