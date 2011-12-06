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Петербурженка сорвалась с 22 этажа на улице Ворошилова
Сегодня, 11:18
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Петербурженка сорвалась с 22 этажа на улице Ворошилова

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Женщина оставила свои вещи на пожарной лестнице.

В Невском районе у жилого дома обнаружили труп женщины. Заявительница, которая обратилась в полицию, сообщила о том, что девушка упала с высоты. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Тело лежало у доме №33/1 на улице Ворошилова. Предполагается, что девушка упала с пожарной лестницы на 22-м этаже. Там обнаружили банковскую карту, ключи, бутылку с водой, чипсы и вейп. 

Камеры видеонаблюдения показали, что погибшая зашла в парадную в 09:40 29-го июня, а в 11:40 сорвалась в высоты. Труп направили в морг. Дело ведет Следственный комитет. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Мурино младенец получил ожог от выброшенной из окна сигареты. 

Фото: Piter.TV

Теги: падение, труп
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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