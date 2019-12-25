В Петербурге будут судить женщину, которая подожгла диван и отравила соседа угарным газом

Также был причинен значительный материальный вред чужому имуществу.

Петербурженка, по вине которой погиб человек, предстанет перед судом. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

По версии следствия, 1 декабря 2020 года женщина подожгла диван в квартире на улице Громова. В результате пожара погиб 50-летний сосед сверху. Мужчина надышался парами угарного газа. Кроме того, был причинен значительный материальный вред чужому имуществу.

Уголовное дело рассмотрит Красногвардейский районный суд.

Ранее в Петербурге задержали зампредседателя колхоза после гибели моряков судна "Онега".

Фото: Piter.TV