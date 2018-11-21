Уголовное дело направлено прокуратурой района в Петроградский районный суд.

Петербурженка подделала документы и обманула банк на 3 млн рублей. Об этом рассказала прокуратура Петроградского района.

По версии следствия, обвиняемая в сентябре 2021 года оформила в банке потребительский кредит на 3 млн рублей. Однако при оформлении кредита она использовала фиктивные документы о своем трудоустройстве на завод и получаемом доходе. После одобрения кредита женщина обналичила всю сумму, не собираясь ее возвращать.

Уголовное дело направлено прокуратурой района в Петроградский районный суд для рассмотрения по существу.

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