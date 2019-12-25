В Тихвине полиция задержала "сантехников", зарабатывающих на доверчивых пенсионерах

Младший из них в июне 2023 года уже был осужден за аналогичные преступления.

В Тихвине полиция задержала "сантехника" и его напарника, зарабатывающих на доверчивых пенсионерах. Подробности рассказали в региональном МВД.

Утром 9 октября в полицию обратилась 84-летняя жительница Тихвина. Женщина сообщила, что днем ранее к ней в квартиру под предлогом проверки труб пришли двое неизвестных мужчин, представившихся сантехниками. Мужчины убедили пенсионерку передать им 28 тысяч рублей за установку фильтра для очистки воды.

Вечером того же дня "сантехники" были задержаны оперативниками уголовного розыска. Ими оказались двое товарищей, 32 и 37 лет. Младший из них в июне 2023 года уже был осужден за аналогичные преступления. Тогда он реализовывал фильтры для воды по многократно завышенной стоимости пенсионерам на территории не только Ленинградской области, но и вел свой "бизнес" в Новгородской и Свердловской областях. Тогда суд отпустил предприимчивого бизнесмена, назначив наказание в виде условного срока.

Фото: МВД

По новому эпизоду возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

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