Петербурженка победила на Всероссийском конкурсе "Леди Интеграция"

Конкурс "Леди Интеграция" проводится с 2015 года и его целью является создание позитивного образа людей с инвалидностью в обществе.

В Новосибирске прошел финал ежегодного Всероссийского конкурса красоты и таланта для женщин, передвигающихся на инвалидных колясках "Леди Интеграция". Петербурженка Марина Козикова одержала победу в этом конкурсе. Об этом сообщила пресс-служба благотворительного фонда "Доброделы Петербурга".

В финал вышли 13 девушек из разных городов России, 8 дней подготовки, защита социальных проектов, трогательные выступления, зажигательные танцы – все это было на финале Всероссийского конкурса. Петербург представляла Марина Козикова - журналист и писатель, 10 ее книг уже опубликованы на сайтах ЛитРес, Ozon, Mybook. Также она ведет собственную колонку #Околесица на сайте проекта по доступному туризму Globe4all и регулярно пишет статьи о путешествиях и берет интервью у уникальных людях на колясках.

Марина Козикова 8 лет занималась танцами на колясках и выступала на Церемониях Открытия и Закрытия Паралимпийских Игр в Сочи в 2014 году, а также стала победителем XIII Всемирной Танцевальной Олимпиады 2016 года. Благотворительный фонд оплатил все расходы для участия в конкурсе.

Конкурс "Леди Интеграция" проводится с 2015 года и его целью является создание позитивного образа людей с инвалидностью в обществе.

Сильные люди: от Парнаса до Петергофа в инвалидном кресле.

Фото: пресс-служба благотворительного фонда "Доброделы Петербурга"