Петербурженка пыталась ворваться в карету скорой ради сожителя
Сегодня, 22:51
Петербурженка пыталась ворваться в карету скорой ради сожителя

Она оказалась в отделении полиции.

В Петербурге 9 октября утром сотрудники Росгвардии задержали женщину, пытавшуюся силой проникнуть в карету скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба Вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошёл после срабатывания тревожной кнопки в машине скорой. Медики сообщили, что гражданка оскорбляла их и пыталась открыть двери. Увидев патрульную машину, она убежала и скрылась в ближайшем общежитии.

Сотрудники Росгвардии вскоре нашли и доставили нарушительницу в отдел полиции. Женщина объяснила, что пыталась попасть в карету, думая, что в ней находится её сожитель, который жаловался на плохое самочувствие. При этом вызов скорой она не делала.

Проверка показала, что задержанная ранее привлекалась к уголовной и административной ответственности за оскорбление представителя власти, мелкое хулиганство, побои, распитие алкоголя в запрещённых местах, а также за потребление наркотических и психотропных веществ.

Ранее сообщалось, что число вызовов "скорой" в Ленобласти увеличилось на 4%.

Фото: Piter.TV 

