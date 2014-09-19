Петербурженка пыталась через суд подтвердить принадлежность к вепсам и проиграла

Суд отказал женщине в установлении вепсской национальности, несмотря на семейные традиции.

В Санкт-Петербурге Московский районный суд отказал женщине в установлении её принадлежности к вепсской этнической группе. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе городских судов.

Татьяна Маркова обратилась в суд с заявлением о признании её вепсской национальности. По словам Марковой, её дедушка и бабушка по отцовской линии были вепсами, и сведения о национальности отца отражены в его свидетельстве о рождении. Женщина пояснила, что сохранение семейных традиций, языка и культуры подтверждает её этническую принадлежность, и установление статуса необходимо для получения специальных прав, предусмотренных для коренных малочисленных народов Севера.

Суд постановил, что установление национальности не имеет юридических последствий и не может считаться фактом с юридическим значением, как это предусмотрено Гражданским процессуальным кодексом РФ. Кроме того, суд отметил, что сохранение культурных традиций семьи не требует вмешательства суда, а наличие языковых и культурных особенностей не является достаточным доказательством принадлежности к вепсам.

