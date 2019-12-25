Петербуржец отдал 32 млн рублей за вымышленное наследство из Африки

Он остался без денег и возмещения.

Жителю Санкт-Петербурга отказали в компенсации после того, как он стал жертвой мошенников, пообещавших ему крупное наследство из Западной Африки. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

По данным суда, в марте 2022 года мужчине написал неизвестный, представившийся сотрудником банка из Западной Африки. Он сообщил, что у истца якобы умер родственник, оставив ему наследство в размере 16 980 000 долларов. Чтобы получить деньги, петербуржцу предложили оплатить юридическое сопровождение и расходы на перевод средств. Поверив в историю, мужчина перевёл злоумышленникам 31 950 115 руб. на разные счета. После этого африканский "банкир" перестал выходить на связь.

Позже пострадавший обратился в суд, требуя взыскать с одного из получателей перевода — мужчины по имени Пётр — 754 тыс. руб. и проценты, посчитав, что тот незаконно получил часть средств. Однако суд установил, что деньги были похищены путём обмана, а не переведены по ошибке.

Судья отметил, что возмещение вреда возможно только после того, как будет доказано участие ответчика в мошенничестве.

Фото: Piter.TV