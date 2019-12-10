Петербурженка перепутала гуляющего алабая со львицей

Девушка успела удивиться необычному питомцу неизвестного соседа по двору.

Днем 10 марта петербуржцев удивила прогулка необычного соседа во дворах Комендантского проспекта. Автор видео, запечатлевших странного (на первый взгляд) для Петербурга зверя отметила, что удивилась гуляющей с хозяином львице.

Новость о нестандартном питомце подхватили многие городские СМИ, однако пользователи сети раскрыли правду: львица оказалась обычным алабаем. Piter.TV также заметил "подмену", детально рассмотрев сториз петербурженки в Instagram. Возможно, автора видео подвело плохое зрение или загородившие гуляющего зверя ветви деревьев.

На фотографии-сравнении можно заметить, что фигура у животных действительно похожа – одинаково крупная и массивная. Однако главная разница кроется в хвосте, размере головы, ушах и походке. На видео отчетливо видно, насколько "собачья" у львицы походка.

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Видео: anastasia_bori / Instagram

Фото: скриншоты комментариев из соцсети "ВКонтакте"; pixabay