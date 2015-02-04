Петербурженка отсудила 100 тысяч за падение в автобусе

Женщине был причинен тяжкий вред здоровью.

В Петербурге поставили точку в деле 2-летней давности. В суд обратилась женщина, которая упала в автобусе и получила тяжкий вред здоровью. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Инцидент произошел еще 23 февраля 2019 года. У дома №13/1 на улице Латышских Стрелков водитель автобуса резко отъехал от остановки, в результате чего в салоне упала женщина.

"Пассажиравтотранс" отказался добровольно возмещать пострадавшей причиненный моральный вред, утверждая, что вины водителя здесь нет. Тогда женщина обратилась в суд, потребовав 3 млн рублей. Суд частично удовлетворил требования истицы, взыскав с предприятия 100 тысяч рублей.

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Фото: Piter.TV