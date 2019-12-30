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Петербурженка открыла пространство, где любой нуждающийся может получить одежду и еду 
Сегодня, 17:45
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IRINA_CHALKINA

Петербурженка открыла пространство, где любой нуждающийся может получить одежду и еду 

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Также любой человек может рассчитывать на бесплатную стрижку и помощь психолога.

Во вторник, 21 января, стало известно о том, что петербурженка открыла пространство, где любой нуждающийся может получить одежду и еду.  Основательница "Истории одной кухни" Екатерина рассказала Piter.TV о новом проекте. 

Пространство открылось на улице Декабристов, 44 . Девушка потратила на него 250 тысяч рублей. Эти деньги активистка собрала с помощью краудфандинга. По словам Екатерины, в данный момент график работы устанавливается. Активистка принимает заявки на посещение через Instagram-аккаунт "istoria1kuhni".

"Это не кафе. Это некое офисное помещение.Там можно получить еду с собой, одежду, средства гигиены. Выдачи пока что будут по понедельникам и пятницам. Предварительная запись обязательна. Либо вк, либо Инстаграм",

— сказала девушка.

Напомним, что петербурженка бесплатно готовит обеды на кухне в своей квартире, а затем отдает их в "Ночлежку".

Ранее Piter.TV посетил квартиру волонтерки Екатерины.

Фото:Piter.TV

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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