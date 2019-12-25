Петербурженка отдала мошеннику 230 тысяч рублей за "долги" брата

Незнакомец заявил, что ее родственник задолжал крупную сумму микрофинансовой организации.

В воскресенье, 29 марта, в полицию обратилась 41-летняя женщина, работающая помощником воспитателя в детском саду. Петербурженка рассказала, что стала жертвой мошенника. Об этом Piter.TV стало известно из источника в правоохранительных органах.

Как выяснилось, две недели назад в сети женщина познакомилась с мужчиной по имени Илья. 23 марта малознакомый собеседник заявил, что ее брат задолжал микрофинансовой компании определенную сумму денег, и петербурженка незамедлительно передала Илье 230 тысяч рублей на улице Маршала Казакова, чтобы спасти положение брата. Позднее женщина узнала от своего брата, что никаких денег тот не занимал.

По подозрению в мошенничестве полиция задержала безработного и незарегистрированного на территории города и области гражданина Азербайджана. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Ранее мы рассказывали, что интернет-шарлатан выманил у петербургской пенсионерки полмиллиона рублей.

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