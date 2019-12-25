Обстоятельства происшествия в настоящее время выясняются.

В понедельник, 30 марта, стало известно о том, что интернет-шарлатан выманил у петербургской пенсионерки полмиллиона рублей. Об этом сообщает Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Как оказалось, 63-лентяя горожанка познакомилась с мошенником по имени Сергей в сети "ВКонтакте" в феврале текущего года. Он представился инспектором ревизионной юстиции по лекарствам. Женщина рассказала ему о своих проблемах с суставами, после чего Сергей предложил ей приобрести чудо-препарат. В итоге пенсионерка перевела за "лекарство" интернет-шарлатану почти полмиллиона рублей.

Обстоятельства происшествия в настоящее время выясняются.

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Фото:pixabay