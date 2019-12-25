Пьяная ссора супругов на Маршала Жукова закончилась смертью петербурженки

Муж толкнул жену, после чего она упала.

В воскресенье, 29 марта, в полицию Петербурга поступило сообщение о госпитализации женщины 1976 года рождения в тяжелом состоянии. Об этом сообщили "Невские Новости".

Медики забрали женщину из квартиры дома 74/4 на проспекте Маршала Жукова. По предварительной информации, женщина распивала алкоголь вместе со своим мужем. Супруги в какой-то момент поссорились, и мужчина толкнул жену и та упала.

Позже пострадавшая скончалась. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV