Петербурженка, оставившая новорождённого на чердаке в Колпино, предстанет перед судом

Женщину будут по статье 125 УК РФ об оставлении в опасности.

Колпинский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении женщины, которая оставила новорожденного ребёнка без помощи на чердаке. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

В марте бездыханное тельце обнаружили на чердаке жилого дома на Раумской улице. Как оказалось, женщина в феврале родила дома. При этом она находилась в наркотическом состоянии, поэтому ей показалось, что новорождённым нежизнеспособен. Поэтому она отнесла его на чердак и оставила там. Смерть ребёнка наступила от родовой травмы, которой можно было избежать при обращении к медикам.

Женщину будут по статье 125 УК РФ об оставлении в опасности.

Фото: Piter.tv