Петербурженка незаконно привезла с отдыха в Турции 45 тыс. евро

Женщина заявила, что не имеет при себе товары и деньги, которые подлежат декларированию.

В багаже девушки, которая прилетела из Турции, пулковские таможенники обнаружили более 45 тыс. евро. Сумма не была задекларирована. Об этом в среду, 11 мая, рассказали в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Женщина заявила, что не имеет при себе товары и деньги, которые подлежат декларированию. При этом в ходе досмотра в багаже нашли крупную сумму денег. В действиях женщины усмотрели признаки преступления, предусмотренного статьёй "Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов".

Ранее мы сообщали, что в Пулково 10 мая перестало работать онлайн-табло. Из-за технических работ пассажиры испытывают трудности с получением информации о времени отправления самолетов.

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