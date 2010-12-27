В Невском районе петербурженка нашла гранату и патроны в своем туалете

Её супруг служил в горячих точках.

В минувший понедельник, 20 сентября, 57-летняя петербурженка сообщила правоохранителям о необычной находке у себя в квартире. Во время ремонта туалета женщина обнаружила гранату и патроны. Об этом сообщает "Фонтанка".

Инцидент произошел в Невском районе, на Товарищеском проспекте. Взрывотехники обнаружили в квартире петербурженки 143 патрона, в том числе трассирующие, и ручную гранату с дистанционным запалом.

Женщина рассказала полицейским, что боеприпасы могли принадлежать ее супругу, которого не стало летом этого года. Мужчина служил в горячих точках во время второй чеченской войны.

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Фото:pixabay