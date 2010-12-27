В Петербурге будут судить наркодилеров за продажу метадона на 14 миллионов рублей

Организатор данной группы ранее был работником управления по контролю за оборотом наркотиков.

Фрунзенский районный суд Петербурга получил уголовное дело в отношении семерых человек, которые состоят в преступном наркосообществе. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Организатор данной группы ранее был работником управления по контролю за оборотом наркотиков. Однако, он с шестью подельниками продавал метадон при помощи закладок. Таким образом мужчины заработали 14 миллионов рублей.

Во время обысков у наркобаронов нашли 250 граммов метадона.

Ранее в Петербурге задержали наркоторговца.

Фото: 60.мвд.рф