Петербурженка напала на бывшего мужа вместе со своим знакомым

Экс-супруга пришла в квартиру пострадавшего.

В Петербурге мужчина пострадал от рук его бывшей жены и ее знакомого. Подробности сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Накануне, 26 мая, 59-летний охранник коммерческой фирмы обратился в полицию. Мужчина рассказал о том, что в его квартиру позвонила соседка, но, когда он открыл, в квартиру вошла его бывшая неработающая 50-летняя супруга и ее знакомые. Они распылили в лицо хозяина квартиры неустановленную жидкость из аэрозольного баллончика, а затем похитили имущество и документы на общую сумму 5,5 тыс. рублей.

Спустя сутки, 27 мая, граждан удалось задержать. Оба лица не имеют определенного места жительство. По статье "Разбой" было возбуждено уголовное дело, подозреваемые задержаны.

Ранее Piter.TV сообщил на то, что подростки напали на своих сверстников в Красносельском районе.

Фото: Piter.TV