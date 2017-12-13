Петербурженка в ресторане чуть не убила мужа "розочкой"

Девушка вонзила острое стекло в шею возлюбленного.

Вечером 24 февраля в одном из ресторанов Санкт-Петербурга молодая супружеская пара устроила ссору, в результате которой девушка вонзила своему возлюбленному стекло в шею, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Известно, что инцидент произошел в заведении "Паруса на крыше" на улице Льва Толстого в одиннадцать часов вечера. В пылу разборок, посетительница схватила бокал, разбила его о стол и вставила острый осколок в горло мужа.

Потерпевшего госпитализировали в Городскую больницу №3 с проникающей колото-резаной раной шеи. Медики оценивают его состояние, как крайне тяжелое.

Агрессивную девушку доставили в отел полиции, а после допроса отпустили под обязательство о явке. Обстоятельства случившегося уточняются.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что петербуржец убил бывшую жену и вывез ее по частям.