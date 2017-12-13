Петербуржец убил бывшую жену и вывез ее по частям

Информацию о ее расположении он указал в своей предсмертной записке.

24 февраля в Приморском районе Санкт-Петербурга в одной из квартир оперативники обнаружили тело мужчины. По информации АН "Оперативное прикрытие", предварительно мужчина зверски убил свою жену.

Трагедия произошла в квартире дома на Богатырском проспекте. На месте происшествия на веревке был найден труп 47-летнего мужчины. Во время обыска правоохранительные органы наткнулись на записку, которую написал петербуржец. Там он признался, что вовремя застолья, находясь под воздействием алкоголя, он убил свою 44-летнюю жену. Тело возлюбленной он расчленил и вывез в полиэтиленовых пакетах в багажнике ее авто "Рено Логан" на улицу Репищева.

Правоохранительные органы приехали по указанному адресу и обнаружили там автомобиль из записки. В нем были найдены пакеты с частями тела женщины. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге зафиксировано несколько вооруженных нападений на таксистов.