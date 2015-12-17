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Петербурженка избила воспитателя продленного дня за замечание ее дочери
Сегодня, 21:20
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nadezhda_sib

Петербурженка избила воспитателя продленного дня за замечание ее дочери

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Пострадавшая написала заявление в полицию.

После нападения агрессивной мамы на воспитателя продленного дня пострадавшей пришлось обратиться к медикам. Инцидент произошел в одной из гимназий Приморского района, сообщила "Фонтанка.ру".

По данным издания, 63-летняя воспитательница сделала замечание пятикласснице за то, что она растолкала второклассников. После этого девочка убежала. Спустя некоторое время к женщине обратилась мама юной хулиганки и начала бить ее. Мама сделала акцент на своем статусе и статусе своего мужа. После этого она удалилась. 

Воспитательница написала заявление в отделе полиции, а затем поехала в травмпункт. Ей диагностировали ушиб головы и сотрясение головного мозга. 

Родители гимназии встали на сторону пострадавшей. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что за шумное поведение в жилом доме петербуржец получил 11 суток ареста.

Фото: pixabay.com 

Теги: воспитательница, продленка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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