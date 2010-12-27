Петербурженка год прожила с беглецом из эстонской колонии

Мужчина ввел женщину в заблуждения. Она думала, что он русский водитель.

В пятницу, 20 сентября, стало известно, что в Петербурге силовики обнаружили беглеца из эстонской тюрьмы. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Известно, что Дмитрий, который на самом деле Александр, познакомился с петербурженкой в 2018 году. Пара намеревалась пожениться, но обман жениха раскрылся. Мужчина рассекретил себя, когда подавал поддельный паспорт при трудоустройстве на официальную работу. Компания сообщила об этом российской полиции, после чего беглеца задержали. Правоохранители выяснили, что Александр-Дмитрий сбежал из эстонской тюрьмы 4 года назад.

В данный момент решается вопрос о его экстрадиции.

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