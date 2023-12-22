Петербурженка предстанет перед судом за фиктивную регистрацию в своей квартире пяти иностранцев

Обвиняемая созналась в содеянном, пояснила, что за свои "услуги" получила от выходцев стран ближнего зарубежья денежное вознаграждение.

Петербурженка, фиктивно зарегистрировавшая в своей квартире 5 иностранцев, предстанет перед судом. Об этом сообщила прокуратура Кировского района.

Жительница Петербурга обвиняется по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации).

По версии дознания, обвиняемая в период с 25 апреля по 13 ноября 2023 года по месту своего проживания на проспекте Народного Ополчения фиктивно поставила на учет пять иностранных граждан.

Обвиняемая созналась в содеянном, пояснила, что за свои "услуги" получила от выходцев стран ближнего зарубежья денежное вознаграждение.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.

Автоледи, сбившая под психотропом петербуржца, предстанет перед судом.

Фото: Piter.tv